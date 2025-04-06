С Чистым четвергом 2025: что это и когда, открытки и поздравления

Чистый четверг, или Великий четверг, считается одним из самых значимых дней на Страстной неделе перед Пасхой. Что это за день, когда он в 2025 году? Представляем открытки, красивые картинки, поздравления с Чистым четвергом Страстной седмицы.

Чистый четверг – один из самых важных дней Страстной седмицы. В этот день, который иначе называется Великий четверг, совершилось Таинство Тайной вечери, на которой Иисус Христос омыл ноги ученикам и установил причастие. В Чистый четверг верующим необходимо приготовить все окружающее, а также тело и душу, к приближению Пасхи, очистить их, чтобы затем иметь возможность сосредоточить помыслы только на духовном в преддверии главного праздника – Воскресения Господня.

Открытки с Чистым четвергом

Чистый четверг относится к числу самых важных для православных верующих праздников. С ним связано множество правил, традиций и обычаев, как церковных, так и народных. Так или иначе Чистый четверг отмечает множество россиян и не только. Поэтому в этот день стоит поздравить родных и близких, членов семьи, коллег и просто знакомых, чтобы приобщиться вместе с ними к празднику.

В качестве поздравления можно использовать открытки с Чистым четвергом, которые есть в том числе на разных ресурсах в интернете. Такие красивые картинки в Великий четверг помогут создать подходящее к празднику настроение и настроиться на торжественный лад.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Чистый четверг в 2025 году?

Великий четверг – это четверг Страстной седмицы, то есть недели перед Пасхой. Так как Пасха – переходящий праздник, Чистый четверг каждый год выпадает на разные даты.

Какого числа Чистый четверг 2025? В этом году Пасха отмечается 20 апреля, соответственно, Великий четверг Страстной недели приходится на 17 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Чистым четвергом

Теплые пожелания в Чистый четверг станут прекрасным дополнением к красивой открытке. Можно найти поздравление в прозе и даже в стихах в интернете, можно придумать его самостоятельно. Главное – чтобы слова были искренними, а поздравление шло от чистого сердца и из глубины души.

Поздравляю тебя с Чистым четвергом! Желаю чистых мыслей, честных поступков, прозрачных, как вода, стремлений и мечтаний! Пусть сердце очистится от гнева и обид, а душа – от греховных помыслов! Счастья, света, любви, веры и духовной гармонии!

С Великим четвергом! Пусть в этот чистый день у тебя все получится все задуманное! Пусть и в доме, и в душе все удастся привести в порядок, отделить важное от лишнего, отбросить мелочи и то, что тянет назад, оставив только самое заветное и нужное! Желаю счастья, телесного и духовного здоровья и благополучия, и чтобы жизнь была такой же светлой, как Чистый четверг!

С Чистым четвергом вас! От всей души желаю, чтобы этот день стал лучшим во всем: чтобы безоблачным было небо над головой, светлы и радостны глаза людей вокруг, порядок был в доме, удача – в делах, чтобы у всех родных и близких все было хорошо!

Примите мои поздравления с Чистым четвергом! Пусть вода в этот день принесет не только очищение, но и обновление! Пусть из сердца уйдут прочь все тревоги и печали, пусть на душе будет легко и радостно! Пусть ваш дом посещает только счастье и свет!