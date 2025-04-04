Великая среда 2025: что вспоминают, какая служба и чего нельзя делать?

Великая среда страстной недели - важный день, как с точки зрения произошедших с Иисусом Христом событий, так и с точки зрения церковных богослужений. Рассказываем, в чем особенность Великой среды перед Пасхой и что нельзя делать в этот день.

Что такое Великая среда?

Великая среда - это третий день Страстной недели перед Пасхой. Как и другие дни последней седмицы (так называется неделя в церковной традиции) перед праздником Воскресения, он считается великим, потому что в это время земной жизни Спасителя происходили величайшие чудеса, а в церкви традиционно проходят особые богослужения. В 2025 году Великая среда - это 16 апреля.

Что вспоминают в Великую среду?

События, которые церковью принято считать произошедшими в Великую среду, описываются всеми четырьмя евангелистами с некоторыми отличиями. Сегодня в Великую среду мы вспоминаем о помазании Христа миром и о предательстве Иуды Искариота. Оба эти события - часть Страстей Христовых, которые начались со Входа Господня в Иерусалим и завершились Воскрешением Христа.

Помазание Христа миром

Помазание Христа миром - знаковый момент Страстей Христовых. Матфей и Марк пишут о том, что некая женщина (Лука упоминает, что она была грешницей, а Иоанн указывает на то, что она была Марией, сестрой воскрешенного Лазаря) пришла в дом, где был Иисус, и помазала голову его (либо омыла ноги) миром. Миро - это особое ароматическое масло с благовониями. В древности оно использовалось и как лекарство, и как средство, которым покрывали тела умерших перед похоронами. На иконах ”Великая среда” обычно изображают именно этот сюжет, где женщина производит помазание ног Христа.

© Фото: Александр Бида

Женщина, не пожалевшая дорогого масла, вызвала возмущение учеников Христа за неразумную трату масла, которое можно было бы продать, а деньги раздать нищим. В самом позднем Евангелие от Иоанна, выразившим своё возмущение называется Иуда Искариот, предавший Христа. Объясняя поступок женщины, Иисус говорит ученикам, что она таким образом подготовила его к погребению, и в этом смысле Великая среда - последний день, который Иисус проводит с учениками накануне ареста и последующего распятия.

Когда Иуда предал Иисуса?

Церковью принято считать днём, когда Иуда предал Христа - Великую среду. По Матфею и Марку, произошло это после того, как Христос был помазан миром, по Луке - накануне Песаха без указания конкретного дня, а по Иоанну - в Великий четверг. Иуда рассказал, где находится Спаситель, первосвященникам, которые на тот момент уже искали Христа, чтобы казнить его за проповеди и популярность среди народа. За свое предательство он получил 30 сребреников, об этом пишет самый ранний из евангелистов - Матфей. Согласно ветхозаветной книге Исход, за 30 сребреников можно было купить раба.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Богослужения Великой среды

В Великую среду в церкви проходят утренние и вечерние богослужения. С утра в храмах проходит небольшая служба (часы и изобразительны), которое завершается исповедью. Затем проводится Литургия преждеосвященных Даров, на которой происходит таинство причащения. Вечером совершается общая исповедь, во время которой священник отпускает грехи всех прихожан, без личной беседы с каждым из них.

Что нельзя делать в Великую среду?

Поскольку продолжается пост перед Пасхой, в Великую среду нельзя есть мясную и молочную пищу, а также пить алкоголь. Великая среда один из дней Страстной седмицы, поэтому в нее не стоит:

чрезмерно веселиться

предаваться унынию

злиться и ругаться

завидовать и злословить.

В Страстную среду не проводят обряд венчания, а также заупокойные службы. Крещение также не принято проводить на Страстной неделе, в том числе и в среду.

Что нужно делать в Великую среду?

В Великую среду, по возможности, ходят в храм на исповедь, молятся Господу о прощении грехов, даровании сил превзойти всяческие искушения, а также благодарят Бога о спасении. Как и в любой другой день, в Страстную среду можно помогать нуждающимся, в том числе и молясь о них.

Работать в этот день можно, как и трудиться в доме и в огороде. Церковь не запрещает труд, если человек при этом не забывает обращаться к Богу. Согласно народной традиции, в Великую среду продолжали уборку и подготовку к Светлому Христову Воскресенью.