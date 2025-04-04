Великая среда 2025: что вспоминают, какая служба и чего нельзя делать?

Что такое Великая среда?
Великая среда - это третий день Страстной недели перед Пасхой. Как и другие дни последней седмицы (так называется неделя в церковной традиции) перед праздником Воскресения, он считается великим, потому что в это время земной жизни Спасителя происходили величайшие чудеса, а в церкви традиционно проходят особые богослужения. В 2025 году Великая среда - это 16 апреля.
Что вспоминают в Великую среду?
События, которые церковью принято считать произошедшими в Великую среду, описываются всеми четырьмя евангелистами с некоторыми отличиями. Сегодня в Великую среду мы вспоминаем о помазании Христа миром и о предательстве Иуды Искариота. Оба эти события - часть Страстей Христовых, которые начались со Входа Господня в Иерусалим и завершились Воскрешением Христа.
Помазание Христа миром
Помазание Христа миром - знаковый момент Страстей Христовых. Матфей и Марк пишут о том, что некая женщина (Лука упоминает, что она была грешницей, а Иоанн указывает на то, что она была Марией, сестрой воскрешенного Лазаря) пришла в дом, где был Иисус, и помазала голову его (либо омыла ноги) миром. Миро - это особое ароматическое масло с благовониями. В древности оно использовалось и как лекарство, и как средство, которым покрывали тела умерших перед похоронами. На иконах ”Великая среда” обычно изображают именно этот сюжет, где женщина производит помазание ног Христа.
Женщина, не пожалевшая дорогого масла, вызвала возмущение учеников Христа за неразумную трату масла, которое можно было бы продать, а деньги раздать нищим. В самом позднем Евангелие от Иоанна, выразившим своё возмущение называется Иуда Искариот, предавший Христа. Объясняя поступок женщины, Иисус говорит ученикам, что она таким образом подготовила его к погребению, и в этом смысле Великая среда - последний день, который Иисус проводит с учениками накануне ареста и последующего распятия.
Когда Иуда предал Иисуса?
Церковью принято считать днём, когда Иуда предал Христа - Великую среду. По Матфею и Марку, произошло это после того, как Христос был помазан миром, по Луке - накануне Песаха без указания конкретного дня, а по Иоанну - в Великий четверг. Иуда рассказал, где находится Спаситель, первосвященникам, которые на тот момент уже искали Христа, чтобы казнить его за проповеди и популярность среди народа. За свое предательство он получил 30 сребреников, об этом пишет самый ранний из евангелистов - Матфей. Согласно ветхозаветной книге Исход, за 30 сребреников можно было купить раба.
Богослужения Великой среды
В Великую среду в церкви проходят утренние и вечерние богослужения. С утра в храмах проходит небольшая служба (часы и изобразительны), которое завершается исповедью. Затем проводится Литургия преждеосвященных Даров, на которой происходит таинство причащения. Вечером совершается общая исповедь, во время которой священник отпускает грехи всех прихожан, без личной беседы с каждым из них.
Что нельзя делать в Великую среду?
Поскольку продолжается пост перед Пасхой, в Великую среду нельзя есть мясную и молочную пищу, а также пить алкоголь. Великая среда один из дней Страстной седмицы, поэтому в нее не стоит:
- чрезмерно веселиться
- предаваться унынию
- злиться и ругаться
- завидовать и злословить.
В Страстную среду не проводят обряд венчания, а также заупокойные службы. Крещение также не принято проводить на Страстной неделе, в том числе и в среду.
Что нужно делать в Великую среду?
В Великую среду, по возможности, ходят в храм на исповедь, молятся Господу о прощении грехов, даровании сил превзойти всяческие искушения, а также благодарят Бога о спасении. Как и в любой другой день, в Страстную среду можно помогать нуждающимся, в том числе и молясь о них.
Работать в этот день можно, как и трудиться в доме и в огороде. Церковь не запрещает труд, если человек при этом не забывает обращаться к Богу. Согласно народной традиции, в Великую среду продолжали уборку и подготовку к Светлому Христову Воскресенью.