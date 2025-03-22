Великий вторник Страстной недели: что нужно делать в этот день?

Страстная неделя Великого поста предваряет Пасху, а каждый ее день несет особый смысл. Что можно и что нельзя делать в Великий вторник?

Пасха и окончание Великого поста в 2025 году приходится на воскресенье 20 апреля как у православных, так и у католических христиан. Один из последних дней поста называется Великий вторник и приходится на 15 апреля. Что это за день?

Великий вторник 2025

Страстная неделя или Страстная седмица в этом году выпадает на 14-19 апреля, это последняя неделя поста. Великий вторник Страстной недели приходится на 15 апреля. Также этот день называют Страстным вторником. Это один из последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Что делал Иисус во вторник?

Иисус Христос во вторник провел свою последнюю проповедь в Иерусалимском храме. Он рассказал о втором пришествии (Мф. 24), а также поведал притчу о десяти девах (Мф. 25:1-13) и притчу о талантах (Мф. 25:14-30).

Что нужно делать в Великий вторник?

На Страстной неделе принято читать всей семьей Евангелие, вспоминать Христа, совершать добрые поступки. Во вторник читается Евангелие от Матфея о втором пришествии, притчи о десяти девах, талантах и о Страшном суде.

Страшный Суд ожидает каждого после смерти. В Страстной вторник стоит задуматься о своей жизни, делать добро, налаживать отношения с близкими. Притчи вторника призывают духовно бодрствовать, быть благодарными и милосердными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этот день лучше всего проводить с семьей.

Также можно готовиться к предстоящей Пасхе. В Великий вторник - он также известен как Чистый вторник - можно наводить порядок в доме, мыть, стирать, избавляться от ненужного. Кроме того, со вторника можно начинать закупать продукты к Пасхе.

Работать в Страстной вторник можно, также это хороший день для того, чтобы завершать старые дела.

Что нельзя делать в Страстной вторник?

Продолжается Великий пост, во вторник еда должна быть постной, в основном допускаются растительные продукты. Масло, хлеб и мед есть нельзя. Запрещен алкоголь.

В Великий вторник перед Пасхой нельзя веселиться, петь и танцевать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Служба во вторник Великого поста

Утреня включает особый тропарь первых трех дней Страстной седмицы «Се Жених грядет в полунощи», который отсылает к притче о десяти девах.

Также в храмах в этот день читают Евангелие от Иоанна и Евангелие от Матфея.

Именно Евангелие от Матфея содержит фразу «кесарево кесарю, Божие Богу», эти слова говорит Иисус в храме, после того как обличает фарисеев. Эти слова принято трактовать как «каждому по заслугам».