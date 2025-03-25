Великий понедельник 2025: что можно и нельзя делать?

Великий понедельник знаменует наступление Страстной недели перед Пасхой. Расскажем, что он означает, что можно и нельзя делать, а также какое меню на пост в этот день.

Совсем скоро Великий пост подойдет к концу, а это значит, что наступила Страстная неделя – его кульминация и самое строгое время перед Пасхой. Великий понедельник считается одним из самых значимых дней этого периода.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда празднуется Великий понедельник 2025

Великий понедельник меняет дату каждый год. В 2025 году он выпадает на 14 апреля. Эта дата также означает начало Страстной седмицы, которая завершится Пасхой – 20 апреля.

Что означает Великий понедельник?

Великий понедельник — первый день Страстной недели, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа. Это время, когда христиане сосредотачиваются на покаянии и очищении души перед Пасхой. Поэтому Великий понедельник имеет еще одно более редкое название – чистый.

Этот день связан с двумя значимыми библейскими событиями, каждое из которых наполнено глубоким символизмом и важными духовными наставлениями.

История о засохшей смоковнице — центральный евангельский образ дня. Однажды Иисус, ощутив голод, подошел к дереву в надежде найти на нем плоды, однако обнаружил только густую листву. Тогда Христос произнес слова, от которых дерево мгновенно засохло.

Смоковница с пышной листвой, но без плодов, символизирует человека или общество, которые внешне могут казаться благочестивыми, но не приносят настоящих духовных плодов — любви, милосердия, покаяния. Смысл этой истории в том, что у веры должна быть внутренняя суть, а не только внешний облик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторая история связана с праведным Иосифом, сыном Иакова, чьи братья продали его в рабство из-за зависти. Впоследствии юноша он не только выжил, но и стал правой рукой египетского фараона.

Когда позже в краях, где проживала его семья, разразился страшный голод, братья отправились в Египет за едой. Там они с удивлением обнаружили, что брат, которого они когда-то предали, теперь занимает одно из высших мест в государстве. Вместо того чтобы отомстить, Иосиф проявил великодушие, показав на своем примере, что искренняя вера и терпение способны преодолеть любые испытания.

Что нельзя делать в Великий понедельник?

Великий понедельник представляется одним из самых строгих дней Страстной недели. Считается, что в этот день стоит сохранять тишину и сосредоточиться на внутреннем состоянии души, поэтому запрещается:

Развлекаться и устраивать праздники;

Ругаться и спорить;

Лениться;

Переедать;

Занимать деньги.

Кроме того, нельзя заниматься рукоделием, тяжелым физическим трудом и распитием алкоголя.

Что можно делать в Великий понедельник?

Несмотря на множественные запреты, в Великий понедельник найдутся и разнообразные занятия. Например, можно заняться генеральной уборкой: очистить дом от всего не нужного и начать готовить его к наступающей Пасхе. Параллельно, есть возможность привести в порядок и мысли, избавиться от обид и сожалений.

Считается, что растения, посаженные в Великий понедельник, будут особенно плодородными, поэтому в этот день принято заниматься садом и огородом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Великий понедельник также следует посвятить чтению Библии и посещению церковных служб.

Именно в этот праздник начинается приготовление мира — особого благовонного состава, который делают из смолы, ароматических веществ и душистых трав. Его варят в течение трёх дней, сопровождая весь процесс непрерывной молитвой. Миро символизирует печать дара Святого Духа и применяется во время Таинства Крещения, а также при освящении новых престолов в храме.

Что можно есть в Великий понедельник?

Меню на Страстную неделю самое строгое за весь Великий пост. С понедельника по среду рекомендуется придерживаться сухоядения, то есть употреблять в пищу продукты, которые не прошли термическую обработку. Исключение — постный хлеб. При этом в пищу запрещено добавлять растительное масло. Также под запретом находятся все продукты животного происхождения (мясо, молоко, яйца, рыба).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В постном меню на Великий понедельник есть свежие овощи и фрукты, салаты без заправки, орехи, семена, овощные-супы пюре, не требующие варки и тушения, мед и травяные настои.