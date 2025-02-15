Пасха 2025: когда Пасха в 2025 году в России, традиции, правила и рецепты

Пасха в 2025 году придет с потеплением. Главный праздник православные, католики и большинство протестантов отметят в один день. Когда Пасха в этом году, какие традиции следует знать и как появился праздник?

Пасха – это особенный праздник для всех христиан. Именно этот день – Христово Воскресение – демонстрирует ключевое верование каждого христианина: человек верит, что Иисус воскрес, победил смерть.

Когда Пасха 2025?

Для главного христианского праздника не установлена точная дата. Поэтому и православные, и католики задаются вопросом – когда Пасха в 2025 году.

Пасха в 2025 году выпадает на 20 апреля. В этом году отмечать праздник в разных странах будут одновременно, потому что Пасха 2025 католическая и православная совпали по дате – такое случается нечасто. В последний раз верующие отмечали праздник в один день 16 апреля 2017 года, а в следующий раз встретить Пасху вместе православным и католикам удастся 16 апреля 2028 года.

Почему Пасха в разные дни? Дело в том, что на вопрос – какого числа Пасха, ответили еще в 325 году на I Вселенском Соборе в Никее. Там священнослужители утвердили строгие правила, систему, по которой рассчитывается дата Пасхи. Чтобы определить день праздника, нужно знать три правила:

Пасха празднуется православными после дня весеннего равноденствия по юлианскому календарю;

Пасху отмечают в первое воскресенье после полнолуния;

православная Пасха празднуется после иудейского Песаха.

Исходя из этих правил, Пасха не может выпасть на дату ранее 4 апреля или позже 8 мая.

Есть способ вычисления даты празднования проще и современнее. Чтобы узнать, когда Пасха в России 2025 года или даже 2125-го, можно обратиться к онлайн-калькулятору александрийской пасхалии. Так можно узнать, что ровно через 100 лет, в 2125 году, Пасху православные будут отмечать 28 апреля. Если говорить о ближайшем будущем, то Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля. Так что узнать, какого числа в этом году Пасха, просто.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересно, что армянская Пасха 2025 года совпадает с датой праздника у православных и католиков. В Армянской церкви дату определяют, ориентируясь на григорианский календарь, при этом Пасха в Армении 2025 года также выпадает на 20 апреля.

Что такое Пасха?

Корни Христианской Пасхи уходят в иудейскую традицию, о которой подробно повествуется в книге "Исход" Ветхого Завета. Слово "песах" с иврита переводится как "пройти мимо" или "избавление".

Согласно Библии, евреи провели около 400 лет в рабстве в Египте, и Бог обещал им освобождение и путь в землю обетованную. Когда Моисей, вождь еврейского народа, обратился к фараону с просьбой отпустить его народ, тот отказался. В ответ на это Моисей предсказал, что Бог пошлет на Египет десять казней, начиная с превращения воды в кровь и заканчивая нашествием саранчи. Все эти бедствия действительно произошли, но последняя казнь — смерть всех первенцев — могла также затронуть еврейских младенцев.

Чтобы предотвратить это, Бог велел Моисею, чтобы евреи принесли в жертву ягнят и помазали косяки своих дверей их кровью. Таким образом, еврейские дома были защищены, и только египетские первенцы погибли. После этой ужасной казни фараон в страхе согласился отпустить евреев. Они провели прощальную трапезу и начали свои сорокалетние скитания по пустыне к земле, обещанной им Богом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И если евреи отмечают Песах в память об исходе из Египта, то в христианстве Пасха приобрела иной смысл – победу жизни над смертью. Христос, умерший на кресте, воскрес через три дня. Вера в воскресение Спасителя – основа религиозного учения. А праздник – символ того, что Иисус своей смертью и своим воскресением спас христиан от рабства греха.

Пасха – о традициях кратко

Когда начинается Пасха? Накануне главного христианского праздника в храмах начинают освящать куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Поэтому верующие приходят в храм в субботу перед Пасхой.

Традиция окрашивать яйца существовала еще до появления христианства и была связана у восточных славян с весенними языческими обрядами. С приходом христианства обычай получил новое значение. Пасхальное яйцо — символ жизни, а его красная скорлупа символизирует кровь Иисуса.

Торжественное богослужение в храмах начинают в ночь на Светлое воскресенье, примерно в 23 часа. Первая половина литургии называется полунощницей. Во время молитвы священнослужители кладут на престол плащаницу. Ее оставляют в алтаре до Вознесения Господня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда христиане слышат благовест, начинается Пасха. Священнослужители и прихожане совершают крестный ход — трижды обходят храм против часовой стрелки, то есть символично идут навстречу воскресшему Христу. Во время богослужения верующие произносят традиционное пасхальное: "Христос воскресе", получая в ответ: "Воистину воскресе".

После литургии в храмах освящают хлеб, он носит греческое название "артос", что переводится как квасной хлеб или "просфора всецелая". Артос отсылает к моменту трапезы, когда апостолы оставляли на столе хлеб для своего учителя.

Каноны православия говорят о том, что в Пасху нельзя посещать кладбище и совершать панихиду, так как этот день считается праздником возрождения. Посещать могилы близких церковь предписывает в первый вторник после пасхальной недели, известный как Радоница (первый родительский день после Пасхи). Родительский день после пасхи 2025 года приходится на 29 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Христианину следует знать, что нельзя делать в Пасху. В этот день, как и в другие религиозные праздники, нельзя ругаться, грустить, злоупотреблять алкоголем, охотиться, гадать и заниматься тяжелой работой. Священнослужители говорят о том, что в этот день не стоит суетиться, следует отложить дела. Часто верующие задаются вопросом – можно ли мыться в Пасху, так как считают, что делать этого нельзя после Великого (или Чистого) четверга. На самом деле, такого запрета нет, это всего лишь суеверие.

Пасха – рецепт

На Пасху принято печь куличи и готовить творожные пасхи. Пасхальный кулич — это домашний аналог артоса, приготовленный из сдобного теста. В состав кулича могут входить изюм, цукаты, сухофрукты, орехи и шоколад. Поэтому идеальный рецепт пасхального кулича может отличаться в зависимости от предпочтений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По старинным рецептам в тесто куличей традиционно принято добавлять разные пряности — натуральный шафран, кардамон, мускатный орех, ваниль, цедру апельсина и изюм. Тесто готовят, как правило, опарным способом — на подготовленной закваске из прессованных хлебопекарных дрожжей, муки и молока.

Пасха творожная, рецепт которой немного проще, по форме представляет собой усеченную пирамиду. Она напоминает о гробе, в котором покоилось тело Иисуса. На верхней части пасхи обычно изображают буквы "ХВ". Боковые стороны пасхи, как правило, украшают изображениями креста, цветов, копья и другими символами страданий и воскресения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опытные хозяйки рекомендуют использовать жирный творог. Если он сухой, стоит пробить творог блендером или дважды перетереть. Творожная пасха бывает трех видов: кто-то просто прессует творог, кто-то "варит" пасху на пару, а третьи выпекают десерт в духовке. Ингредиенты тоже отличаются: можно использовать только сахар, сливочное масло и сметану, а можно добавить к творогу сливки, желтки, ваниль и сливочное масло. В пасху, как правило, кладут изюм, но можно использовать и другие сухофрукты и цукаты по вкусу.