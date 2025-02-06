С 8 марта! Поздравления и красивые открытки, что подарить, как отдыхаем?

Восьмое марта празднуют в России абсолютно все, этот день – выходной. Какие красивые открытки и лучшие поздравления отправить, что подарить и как отдыхаем на 8 марта в 2025 году?

Международный женский день Восьмое марта – один из самых любимых праздников не только в России, но и во многих других странах. В этот радостный весенний день принято поздравлять всех девочек, девушек и женщин, дарить им цветы и подарки. Кроме того, на 8 марта вспоминают достижения женщин, независимо от границ стран, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

Поздравления с 8 марта

Лучшим поздравлением, будут свои слова, сказанные от души. Пожелайте прекрасным дамам здоровья и радости, улыбок и сюрпризов, благополучия и теплой весны. Искренние, хоть и простые поздравления, всегда приятны.

Если такой возможности нет, то можно, чтобы поздравить с наступающим 8 марта, найти готовые пожелания в интернете. Вот, например, возможные поздравления в прозе.

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Международным женским днем – твоим днем! Ты у меня самая любимая, самая добрая! Желаю тебе море радости, гору цветов, тонну счастья и миллионы комплиментов! Пусть и в этот теплый весенний день, и всю жизнь тебе сопутствуют только успех и удача!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мама, поздравляю с 8 марта! Расцветай вместе с весной, радуйся жизни и улыбайся чаще! Я тебя очень люблю и ценю – ты самая лучшая!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 8 марта! Поздравляю самую очаровательную, лучезарную и милую девушку. Ты просто космос!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мамуля! С праздником! Желаю оставаться молодой и здоровой, быть веселой и жизнерадостной, пусть как праздник ощущается каждый день! Спасибо, что ты есть!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Теплых объятий, весеннего настроения, радости и любви! Пусть сбываются мечты и хотелки! С праздником!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Популярностью на 8 марта пользуются и смешные поздравления, которые обязательно поднимут настроение и поздравляющему, и той, кого он поздравляет.

Подруга, помни! Слабый пол это гнилые доски. А мы с тобой – прекрасный пол!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А вот прикольное поздравление жене:

Сегодня я скажу тебе самые желанные слова: Дорогая, ты всегда права! Ты похудела! Пойдем по магазинам!

Такие пожелания будут не только приятны, но и немало позабавят вас!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки на 8 марта

Поздравить с наступающим 8 марта можно с помощью традиционной бумажной открытки – если человек находится рядом, то удобно подарить ее лично, если нет, то можно отправить по почте. А можно и послать оригинальную красивую картинку, возможно – фото, сделанное собственными руками, по электронной почте или в мессенджере.

Для открыток на 8 марта обычно используют нежные фото или картинки с цветочными или весенними мотивами.

Но, так же, как и с поздравлениями, есть открытки серьезные и трогательные, а есть забавные и смешные.

Подарок на 8 марта

Вопрос "Что подарить на 8 марта" – самый острый для мужчин в преддверии этого важного праздника. Однако готовых рецептов здесь нет и быть не может. Конечно, практически все женщины любят цветы, так что это подарок практически универсальный. Но есть и те, кто, конечно, оценит этот знак внимания, но на самом деле предпочел бы что-то другое. То же самое касается и, например, косметики.

Поэтому, выбирая подарок, не стоит идти проторенными дорогами. Лучше постараться вспомнить, что любит и чем увлекается поздравляемая, что ей могло бы быть полезно или просто понравиться. Для кого-то это подарочный сертификат в спа, а кто-то предпочтет билет на хоррор-квест. Фантазируйте и не стесняйтесь экспериментировать – смелость города берет!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отдыхаем на 8 марта 2025 года?

Международный женский день в России – это государственный праздник и выходной день. Поэтому, как правило, россиян в марте ждали длительные выходные, когда выходной 8 марта присоединяли к субботу и воскресенью. Если Восьмое марта само выпадало на субботу или воскресенье, то этот день, как и следует по закону, переносили на какой-то из будних, так что праздники опять же продлевались.

В 2025 году ситуация иная. 8 марта выпадает на субботу, но переносят его на пятницу 13 июня. Четверг 12 июня – День России – государственный праздник и выходной. Таким образом, в июне россияне будут отдыхать 4 дня подряд, с 12 по 15 июня. А вот в марте только два – 8 и 9 марта.