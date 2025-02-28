8 Марта: что за праздник, кто придумал и зачем?

8 Марта - праздник, когда нужно дарить цветы и писать красивые поздравления женщинам. Однако за фасадом всеобщей коммерциализации женского дня скрывается история столкновения самых разных миров - мужского и женского, капитализма и социализма, войны и революции. Расскажем, как появился международный женский день, кто придумал 8 Марта, как и кого поздравлять.

8 Марта - выходной день или нет?

8 Марта - государственный праздник, и это означает, что в этот день в России выходной. Поскольку в 2025 году 8 Марта - суббота, дополнительного выходного в марте, приуроченного к женскому дню, нет. Его перенесли на пятницу, 13 июня, чтобы продлить выходные в честь Дня России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История 8 Марта

Женский день, как мы сегодня называем 8 Марта, появился в результате борьбы женщин, в первую очередь, Запада, за равные с мужчинами права. Исходная точка этой борьбы - середина XIX века. В 1848 году в Америке прошла Первая конференция по правам женщин, где была подписана Декларация чувств, в которой участницы описали, в целом, гнетущее положение женщин, не меньших патриоток чем мужчин, но при этом лишённых всяких прав, в том числе:

права на учебу в университетах

права на достойную и высокооплачиваемую работу

права на опеку над детьми в случае развода

права на собственность

права голоса на выборах.

Эта Декларация заложила основы феминизма - движения за расширение прав женщин и мужчин, а 8 Марта в этом контексте - день женщин, у которых прав не меньше, чем у мужчин.

Клара Цеткин и 8 Марта

Вслед за США ранние феминистические движения охватили и Западную Европу, в первую очередь Великобританию и Скандинавию, а затем и Австро-Венгрию, Польшу, Болгарию и другие страны. Нередко феминистические движения были одновременно социалистическими, как, в частности, в Германии. Одним из организаторов борьбы немецких женщин за равные права была Клара Цеткин, социал-демократка, а позднее и коммунистка. Именно ей принадлежит идея введения международного дня протестов в поддержку прав женщин, наподобие уже существовавшего 1 мая. Правда, саму дату, 8 Марта, придумала не она, хоть ей и приписывают это достижение.

Как появилось 8 Марта?

До февраля 1917 года шествия в поддержку прав женщин проводились либо в конце февраля, либо в начале марта, как в США, так и в Европе. В России впервые негласный день в поддержку прав женщин был проведён в начале марта 1913 года. Властями он был воспринят враждебно и многие участники ”собрания женщин” были арестованы.

8 марта 1917 года (23 февраля по старому стилю), на фоне продолжающейся Мировой войны, а также социальных проблем в Российской Империи, женщины-работницы заводов и фабрик Петрограда устроили антивоенное шествие с требованием прибавки пайка и завершения войны. Считается, что именно с этого началась Февральская революция, которая позднее переросла в Октябрьскую. Со следующего года, уже советская Россия начала неофициально отмечать 8 марта как день начала революции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чей праздник 8 Марта?

Несмотря на то, что движение за права женщин зародилось не в России, само 8 Марта как праздник можно назвать российским и даже более того, коммунистическим, поскольку дата официально была предложена в 1921 году на второй Международной конференции женщин-коммунисток, проведённой в рамках Третьего конгресса Коминтерна. 8 Марта было выбрано в честь того самого дня, когда российские женщины устроили шествие в 1917 году. Активным продвижением этого дня и в целом прав женщин в коммунистической среде выступали Клара Цеткин, Надежда Крупская и Анна Коллонтай.

Где празднуют 8 Марта?

Начиная с 1920-х годов Международный день женщин начинают праздновать преимущественно в коммунистических странах, в том числе в центральноевропейских, а также в Китае. С началом второй волны феминизма в Америке и Европе 1960х годов март вновь становится месяцем движения женщин за свои права, правда, без фиксированной даты вплоть до 1975 года, который ООН объявила Международным годом женщин, впервые отметив именно 8 Марта как женский день. Два года спустя организация приняла резолюцию, устанавливающую Всемирный женский день 8 Марта.

Сегодня более 100 стран мира отмечают Международный женский день 8 Марта, в том числе Великобритания, Германия, Франция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль, Бразилия и Южная Корея. В США весь март посвящен женщинам и носит название ”Месяц женской истории”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают 8 Марта

В России, а также в бывших странах СССР, 8 Марта принято отмечать, поздравляя женщин цветами и конфетами, вспоминая об их заслугах и достижениях. В странах, которые начали отмечать 8 Марта с принятием резолюции ООН в 1977 году, в этот день проводят конференции, встречи и обсуждения, посвящённые проблемам женщин и их решению, а также оказанию помощи женщинам в неблагополучных странах.

Суть 8 Марта

Значение праздника 8 Марта сложно переоценить: этот день отмечает достижения женщин, так или иначе боровшихся за свои права на протяжении сотен, а, возможно, даже тысяч лет в условиях зачастую враждебного мира. Благодаря женщинам царской, а затем и советской России, праздник стал международным, и сегодня этот день еще одна возможность для мира озвучить необходимость борьбы с бедностью, неравенством и насилием, совершаемым в отношении женщин.

Поздравления на 8 Марта

8 Марта можно и нужно поздравлять родных и близких женщин, мам, бабушек и коллег. При поздравлении лучше воздержаться от банальных формулировок, далёких от сути праздника, а искренно восхититься успехами и свершениями близких вам женщин, пожелать им процветания и выразить радость от знакомства или родства с ними. Как ни странно, но для большинства женщин важны не цветы (хотя, это, конечно, приятно), а именно признание и и искренность в выражении чувств.