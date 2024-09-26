Вестник Кавказа

Названы 6 проблем, которые грозят при сидячей работе

Названы 6 проблем, которые грозят при сидячей работе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сидячий образ жизни ведет большая часть населения во многих странах мира. Чем опасно длительно сидеть и как защитить здоровье?

О рисках, связанных с сидячим образом жизни рассказал врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

Недостаток физической активности и длительное нахождение в одной позе приводят к нарушению кровообращения, страдает сердечно-сосудистая система, прежде всего отметил врач. Сидячая работа увеличивает риски развития инсультов, гипертонии, тромбоза глубоких вен.

Малоподвижный образ приводит к болям в спине и шее, остеохондрозу, начинаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом

Сидячая работа ведет к замедлению метаболизма, что может вызвать не только набор лишнего веса, но и привести к сахарному диабету.

Также люди, которые много сидят и мало двигаются часто имеют проблемы с ЖКТ, их пищеварение ухудшается.

Недостаток движения сокращает обеспечение тканей кислородом, возникает одышка, головокружения, повышенная утомляемость.

Кроме того, у тех, кто много сидит, могут возникнуть проблемы с нервной системой. Развивается тревожность, из-за плохого кровоснабжения снижается концентрация и память, предупредил врач.

Снизить влияние сидячей работы на здоровье можно, взяв в привычку регулярно вставать и разминаться, отказавшись от лифтов в пользу лестниц, выделил время для прогулок на воздухе, а также оборудовав удобное рабочее место, поделился специалист в беседе с "Доктор Питер".

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