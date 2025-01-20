Эти ошибки убивают твои волосы! Разбор трихолога – как исправить?

Почему волосы ломаются, тускнеют и не растут? Возможно, вы совершаете ошибки в уходе, которые мешают волосам быть здоровыми! В этом выпуске врач-трихолог Наталья Терешина расскажет, как правильно ухаживать за волосами, какие средства действительно работают, а какие – только вредят.

Что вы узнаете из этого видео?

✅ 3 главные ошибки в уходе за волосами – что мы делаем не так?

✅ Как правильно мыть голову? Разбираем мифы о шампунях и кондиционерах

✅ Как восстановить повреждённые волосы? Что работает, а что – пустая трата денег?

✅ Нужно ли расчёсывать мокрые волосы? Разбираем главные заблуждения

✅ Какие витамины и питание помогут отрастить густые волосы?

✅ Как правильно сушить и укладывать волосы, чтобы не навредить?

✅ Трихологический разбор популярных средств для волос – что стоит покупать?