Вестник Кавказа

Эти ошибки убивают твои волосы! Разбор трихолога – как исправить?

Почему волосы ломаются, тускнеют и не растут? Возможно, вы совершаете ошибки в уходе, которые мешают волосам быть здоровыми! В этом выпуске врач-трихолог Наталья Терешина расскажет, как правильно ухаживать за волосами, какие средства действительно работают, а какие – только вредят.

Что вы узнаете из этого видео?
✅ 3 главные ошибки в уходе за волосами – что мы делаем не так?
✅ Как правильно мыть голову? Разбираем мифы о шампунях и кондиционерах
✅ Как восстановить повреждённые волосы? Что работает, а что – пустая трата денег?
✅ Нужно ли расчёсывать мокрые волосы? Разбираем главные заблуждения
✅ Какие витамины и питание помогут отрастить густые волосы?
✅ Как правильно сушить и укладывать волосы, чтобы не навредить?
✅ Трихологический разбор популярных средств для волос – что стоит покупать?

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