Вестник Кавказа

Китайский язык станет вторым иностранным в Грузии

Китайский язык станет вторым иностранным в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии будут обучать китайскому языку в качестве второго иностранного. Первым иностранным языком в стране является английский.

Китайский язык признан вторым иностранным в Грузии, ему будут обучать в школах страны, сообщает пресс-служба министерства образования Грузии.

Отмечается, что второй иностранный школьники Грузии изучают с 5 класса. Учащиеся могут выбрать его из французского, немецкого, турецкого и других языков.

В ведомстве уточнили, что сейчас китайский язык преподают в 15 школах в качестве дополнительной услуги. При этом в министерстве подчеркнули, что спрос на изучение растет.

Стоит добавить, что в Грузии первым иностранным языком является английский. Кроме того, он обязателен для всех школьников и преподается с 1 по 12 класс.

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