Путин встретился с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин провел сегодня в Кремле встречу с главой МИД Ирана. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства.
"Путин сегодня принял в Кремле находящегося с визитом в Москве министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи"
– Дмитрий Песков
На встрече также присутствует посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.
Напомним, руководитель иранского внешнеполитического ведомства прибыл в российскую столицу в четверг. На завтра у него запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ожидается, что министры поговорят о развитии двухсторонних отношений, взаимодействии на международной арене и сотрудничестве в регионе.
Ранее сообщалось, что в рамках поездки Аракчи передаст Путину послание от верховного лидера ИРИ, которое охватывает события на Ближнем Востоке и мире, а также вопросы отношений между Тегераном и Москвой.