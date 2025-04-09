Вестник Кавказа

Путин встретился с главой МИД Ирана

Путин встретился с главой МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского государства принял в четверг руководителя внешнеполитического ведомства Ирана. Завтра иранский министр проведет переговоры с коллегой из России.

Президент России Владимир Путин провел сегодня в Кремле встречу с главой МИД Ирана. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства.

"Путин сегодня принял в Кремле находящегося с визитом в Москве министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи"

– Дмитрий Песков

На встрече также присутствует посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Напомним, руководитель иранского внешнеполитического ведомства прибыл в российскую столицу в четверг. На завтра у него запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ожидается, что министры поговорят о развитии двухсторонних отношений, взаимодействии на международной арене и сотрудничестве в регионе.

Ранее сообщалось, что в рамках поездки Аракчи передаст Путину послание от верховного лидера ИРИ, которое охватывает события на Ближнем Востоке и мире, а также вопросы отношений между Тегераном и Москвой.

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