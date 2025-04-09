Хаменеи направил Путину послание

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал цель своей поездки в РФ. По словам Аракчи, он должен передать послание лидеру России Владимиру Путину.

Глава дипломатии Ирана Аббас Аракчи заявил, что планирует передать в послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи лидеру РФ Владимиру Путину в рамках своего визита в Россию, сообщают иранские СМИ.

"Цель моей поездки в Россию - передать письменное послание президенту Путину от лидера"

– Аббас Аракчи

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Ирана.

Напомним, что в Омане прошли переговоры между делегациями США и Ирана. Стороны договорились провести второй раунд консультаций, в рамках которого должны обсудить контуры будущего соглашения между сторонами.