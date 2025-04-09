Вестник Кавказа

Детали переговоров с США озвучили в МИД Ирана

Аббас Аракчи
© Фото: сайт МИД Ирана
Руководитель иранского МИД раскрыл детали переговорного процесса с США. Первый раунд переговоров прошел в прошлую субботу, а следующий намечен на ближайшие выходные.

Глава МИД Ирана рассказал о деталях переговоров с Соединенными Штатами, состоявшихся в минувшие выходные в Омане.

Аббас Аракчи признал, что вопрос обогащения урана беспокоит страны Запада, однако он не обсуждается на встречах с американской делегацией, передает иранское агентство SNN.

"Обогащение урана – это реальность, принятый факт, и мы готовы укреплять доверие (с США – прим. ред.), несмотря на потенциальные опасения, но вопрос обогащения урана не подлежит обсуждению"

– руководитель внешнеполитического ведомства

Напомним, в субботу, 12 апреля, на территории Омана прошли непрямые переговоры представителей Ирана и США. Со стороны Исламской Республики в них участвовал Аббас Аракчи, а с американской — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По итогам встречи в США отметили, что она прошла спокойно и конструктивно. Как ожидается, второй раунд переговоров пройдет в ближайшую субботу.

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