Вестник Кавказа

Стивен Уиткофф раскрыл подробности предстоящих переговоров с Ираном

Стивен Уиткофф раскрыл подробности предстоящих переговоров с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предстоящие переговоры с Ираном будут затрагивать вопросы обогащения урана и контроля иранского арсенала, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Главными темами непрямых переговоров между США и Ираном, которые пройдут в субботу, 19 апреля, в оманском Маскате, будут ограничения по уровню обогащения Тегераном урана до оружейного, а также контроль над иранскими вооружениями, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

"Переговоры с иранцами будут сконцентрированы в целом вокруг двух основных пунктов: во-первых, это обогащение урана. Затем нужны механизмы проверки вооружений, в том числе ракет, запасы которых они сделали"

- Стивен Уиткофф

Переговоры можно будет считать успешными, если стороны смогут согласовать строгий механизм проверки, отсутствовавший несколько последних лет, передает ТАСС.

В противном случае, США будут искать альтернативы, которые никому на пользу не пойдут, - добавил Уиткофф.

Напомним, первые за долгое время американо-иранские переговоры прошли в непрямом формате в субботу 12 апреля. Посредником при их проведении выступили представители Омана, в столице которого Маскате и состоялось событие. На повестке встречи была ситуация с ядерной программой Исламской Республики. От ИРИ присутствовал глава МИД Аббас Аракчи, США представлял спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

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