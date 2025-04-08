Второй раунд непрямых переговоров Ирана и США состоится в Маскате

Очередная, вторая по счету непрямая встреча между представителя Тегерана и Вашингтона будет проведена там же, где и первая – в столице Омана Маскате. Ранее стало известно, что переговоры состоятся 19 апреля.

Власти Ирана назвали место проведения нового раунда непрямых переговоров с участием представителей ИРИ И США, локацию предал огласке официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

По его словам, делегации встретятся, как и в первый раз, в столице Омана Маскате.

"После консультаций было решено, что Маскат останется принимающей стороной для второго раунда переговоров, который состоится в субботу"

– дипломат

Напомним, первые за долгое время американо-иранские переговоры прошли в непрямом формате в субботу 12 апреля. Посредником при их проведении выступили представители Омана, в столице которого Маскате и состоялось событие. На повестке встречи была ситуация с ядерной программой Исламской Республики. От ИРИ присутствовал глава МИД Аббас Аракчи, США представлял спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

В иранском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи рассказали, что она протекала конструктивно и спокойно. Кроме того, уже по окончании переговоров, Уиткофф и Аракчи немного поговорили между собой, при этом присутствовал глава оманского МИД Омана.