Вестник Кавказа

США и Иран завершили переговоры в Маскате

США и Иран завершили переговоры в Маскате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегации Вашингтона и Тегерана завершили переговоры в Маскате, но договорились встретиться снова через неделю.

Делегации Ирана и США завершили непрямые переговоры в Маскате. Стороны договорились продолжить консультации через неделю, передает МИД Ирана. 

"В ходе этих переговоров, состоявшихся при посредничестве Омана, глава МИД Ирана Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись через главу МИД Омана позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций с Ирана, переговоры прошли в конструктивной атмосфере, основанной на взаимном уважении"

– МИД Ирана 

Сообщается, что переговоры длились более двух часов. Стороны также обменялись мнениями в присутствии главы МИД Омана после окончания консультаций. 

Напомним, что основной темой обсуждения стал иранский ядерный вопрос.

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