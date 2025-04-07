США и Иран завершили переговоры в Маскате

Делегации Вашингтона и Тегерана завершили переговоры в Маскате, но договорились встретиться снова через неделю.
Делегации Ирана и США завершили непрямые переговоры в Маскате. Стороны договорились продолжить консультации через неделю, передает МИД Ирана.
"В ходе этих переговоров, состоявшихся при посредничестве Омана, глава МИД Ирана Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись через главу МИД Омана позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций с Ирана, переговоры прошли в конструктивной атмосфере, основанной на взаимном уважении"
– МИД Ирана
Сообщается, что переговоры длились более двух часов. Стороны также обменялись мнениями в присутствии главы МИД Омана после окончания консультаций.
Напомним, что основной темой обсуждения стал иранский ядерный вопрос.