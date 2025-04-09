Телефонный разговор провели Лавров и Рубио

Глава МИД РФ поговорил по телефону с госсекретарем США. В ходе беседы стороны подтвердили намерение поддерживать оперативную связь.

В четверг состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом сказано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран"

– МИД РФ

Во время разговора было отмечено, что эти контакты состоялись в русле тематики российско-американских консультаций.

В ходе беседы глава МИД РФ подтвердил, что Москва готова продолжать совместную работу с коллегами из США, направленную на урегулирование на Украине.

Стороны также договорились поддерживать оперативную связь.

Напомним, в четверг Лавров также поговорил по телефону с генсеком ОДКБ. На завтра у российского министра запланирована встреча с коллегой из Ирана, прибывшим сегодня с официальным визитом в Москву.