Вестник Кавказа

Телефонный разговор провели Лавров и Рубио

Телефонный разговор провели Лавров и Рубио
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД РФ поговорил по телефону с госсекретарем США. В ходе беседы стороны подтвердили намерение поддерживать оперативную связь.

В четверг состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом сказано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран"

– МИД РФ

Во время разговора было отмечено, что эти контакты состоялись в русле тематики российско-американских консультаций.

В ходе беседы глава МИД РФ подтвердил, что Москва готова продолжать совместную работу с коллегами из США, направленную на урегулирование на Украине.

Стороны также договорились поддерживать оперативную связь.

Напомним, в четверг Лавров также поговорил по телефону с генсеком ОДКБ. На завтра у российского министра запланирована встреча с коллегой из Ирана, прибывшим сегодня с официальным визитом в Москву.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
490 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и США продолжат контакты - Песков

Россия и США продолжат контакты - Песков

РФ продолжает доверительные контакты с США – Мария Захарова

РФ продолжает доверительные контакты с США – Мария Захарова

Диалог Москвы и Вашингтона идет конструктивно – Дмитриев

Диалог Москвы и Вашингтона идет конструктивно – Дмитриев

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Трамп продлил запрет на прием российских судов

В США допустили экономическое сотрудничество с РФ после украинского урегулирования

В США допустили экономическое сотрудничество с РФ после украинского урегулирования

Турция актуализирует свой статус в украинском урегулировании

Турция актуализирует свой статус в украинском урегулировании

Кремль считает контакты РФ и США содержательными

Кремль считает контакты РФ и США содержательными

Трамп может усилить санкции против России – СМИ

Трамп может усилить санкции против России – СМИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы