ЕЭК упростила пересечение границ России и Беларуси для граждан ЕАЭС

Гражданам стран ЕАЭС Армении, Казахстана и Киргизии открыли проезд через границу России и Беларуси железнодорожным транспортом, сняв все ограничения.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) устранила препятствие, существовавшее для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при пересечении границ России и Беларуси наземным транспортом – теперь жители Армении, Казахстана и Киргизии смогут беспрепятственно пересекать их железнодорожным и автотранспортом, заявили в ЕЭК.

"Россия и Беларусь проинформировали комиссию о том, что граждане Армении, Казахстана и Кыргызстана в настоящее время имеют практическую возможность для въезда в Россию из Беларуси и выезда из России в Беларусь по используемым путям международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также по путям автомобильного сообщения"

- ЕЭК

Раньше границу России и Беларуси жители стран ЕАЭС могли пересечь только по воздуху, что создавало для них массу сложностей, передает Sputnik Казахстан .

Еще один фактор – это серьезно ущемляло право на свободу передвижения лиц и трудовых ресурсов, ограничивая в том числе и развитие внутреннего туризма, подчеркивал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян.