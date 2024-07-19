Вестник Кавказа

Беларусь планирует запустить авиасообщение с Владикавказом

Беларусь планирует запустить авиасообщение с Владикавказом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Белавиа" расширяет географию перелетов: теперь она планирует запустить авиасообщение в пять городов России, в том числе и во Владикавказ.

Флагманская авиакомпания "Белавиа" начнет выполнять рейсы в столицу Северной Осетии, сообщил замглавы департамента по авиации Минтранса Беларуси Александр Апет.

"С учетом постоянно развивающихся контактов с различными регионами РФ, прорабатываются вопросы открытия авиасообщения с такими городами, как Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень в ближайшей перспективе"

– чиновник

Апет напомнил, что компания "Белавиа" продолжает развиваться даже на фоне санкций Запада. Перевозчик переориентирует рейсы на ближнее зарубежье и Восток.

Напомним, накануне в департаменте заявили, что Беларусь будет расширять авиасообщение с Россией, что особенно актуально на фоне непрерывного развития контактов со многими регионами РФ.

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