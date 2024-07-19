Вестник Кавказа

Ливень отправил Владикавказ под воду

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владикавказ ушел под воду в результате сильного ливня. Столицу Северной Осетии затопило за 4 минуты. Осадки вызвали затруднения в движении транспорта.

Владикавказ оказался под водой в результате сильного ливня, который обрушился на Северную Осетию.

Отмечается, что улицы регионального центра затопило примерно за 4 минуты после начала обильного дождя. Так, вода на улице Первомайской достигла уровня середины проезжающих машин.

Кроме того, образовавшиеся скопления воды усугубили ситуацию на проезжей части. Город столкнулся с затруднениями в движении транспортов.

Стоит добавить, что дожди накрыли почти всю республику. Они не прекратятся еще в течение нескольких часов.

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