Жара сменится ливнями на Северном Кавказе

На смену продолжительной жаре во все республики Северного Кавказа придет непогода: ливни и ветер до 25 м/с. Спасатели рекомендуют проявлять особую бдительность в это время.

После длительного жаркого периода все республики Северного Кавказ ждет непогода: ветер до 25 м/с и ливневые дожди с градом. Спасатели рекомендуют быть особенно осторожными этот период.

Ветер силой до 25 м/с способен повалить деревья, повредить крыши зданий, вызвать обрывы линий электропередач и привести к временным сбоям в энергоснабжении.

«24-25 июля в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии ожидается сильный дождь, гроза, 24 июля - ливневый дождь, град, ветер 20-25 м/с. В Северной Осетии прогнозируется сильный дождь, ливневый дождь, гроза, ветер 20-25 м/с, 24 июля – град. 25-26 июля в Ингушетии и Чеченской Республике возможны сильный дождь, гроза, 25 июля - ливневый дождь, град, ветер 20-25 м/с. А 26 июля на большей части округа ожидается ветер до 25 м/с»

– Гидрометцентр

Спасатели рекомендуют принимать меры предосторожности, убедившись, что все предметы, подверженные перемещению ветром, надежно зафиксированы, и размещенные на открытом воздухе конструкции надежно закреплены. Также рекомендуется избегать пребывания вблизи высоких и старых деревьев, чтобы избежать возможной угрозы падения.

Для снижения негативных последствий ливневых дождей с градом необходимо принять меры по предосторожности: обеспечить надежную защиту посевов, заготовленных урожаев и скота, а также подготовить водоотводные системы для предотвращения затоплений и размыва почвы.