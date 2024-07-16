На Кавказ идут долгожданные дожди

Уже в ближайшие дни на смену сильной жаре в регионы Северного Кавказа придут дожди, а также ливни с градом – такая погода ожидается в Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии, спасатели уже распространили штормовые предупреждения.

В скором времени на смену аномальной жаре, установившейся в регионах Северо-Кавказскго федерального округа (СКФО), придет новая, но долгожданная напасть – дожди, ливни и грозы, кое-где – даже с градом, говорится в штормовом предупреждении, объявленном в Кабардино-Балкарии на ближайшие три дня, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с принесут с собой не только влагу, но и долгожданную прохладу, сообщили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает "Интерфакс".

Аналогичное штормовое предупреждение объявлено и в Северной Осетии.

"С 22 по 25 июля местами по территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с"

- пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии

Непогода принесет с собой долгожданную прохладу, но она же может стать причиной различных ЧП природного характера: это подтопления низин, рост числа ДТП, нарушения в работе транспорта и прочие напасти.

Напомним, в регионе долгое время стояла сильная жара, спасатели предупреждали население о чрезвычайной пожароопасности высшего, 5 класса.