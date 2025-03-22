Вестник Кавказа

Новое производство откроется в Ингушетии в 2026 году

Строительство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии в следующем году начнут производить оконную фурнитуру. Новый завод включен в список прорывных проектов.

В будущем году в Ингушетии будет открыто новое предприятие, на котором будет производиться оконная фурнитура, поведал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Запуск производства состоится в 2026 году. Этот проект одобрен на заседании инвестиционного совета и включен в перечень прорывных проектов"

– глава Ингушетии

Калиматов добавил, что предприятие будет запущено на промышленной площадке в селе Али-Юрт и создаст 115 рабочих мест. Ежегодная мощность завода составит 10 млн изделий. Продукция предприятия будет сбываться специализированным строительным компаниям.

"Это важный для региона проект, который нацелен на развитие промышленного потенциала республики"

– глава Ингушетии

В перспективе продукция завода сможет поставляться и в другие регионы РФ.

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