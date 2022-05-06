Экс-тренер "Анжи" и "Ахмата" нашел новую работу

И.о. главного тренера подмосковных "Химок" стал Магомед Адиев. Специалист ранее тренировал "Ахмат" и сборную Казахстана.

Российский футбольный наставник Магомед Адиев назначен исполняющим обязанности главного тренера подмосковных "Химок", сообщает пресс-служба клуба.

Специалист сменил на этом посту Франка Артигу. Ранее клуб объявил об уходе испанца с должности главного тренера подмосковной команды.

Адиев заявил, что рад договоренности с "Химками". Он также отметил, что приступает к своей деятельности с энтузиазмом и намерением сохранить прописку в Премьер-лиге.

Последним местом работы Адиева был грозненский "Ахмат". До этого он руководил сборной Казахстана. Специалист также тренировал махачкалинский "Анжи".