Вестник Кавказа

"Ахмат" уступил "Локомотиву" и вылетел из Кубка России

Матч Кубка России по футболу между “Ахматом“ и “Локомотивом“
© Фото: сайт футбольного клуба “Ахмат“
ФК "Ахмат" не смог пробиться в следующий раунд Кубка России по футболу, уступив в столице местному "Локомотиву". Все мячи были забиты в первой половине встречи.

В Москве только что завершилась полуфинальная встреча Пути регионов Кубка России по футболу между столичным "Локомотивом" и грозненским "Ахматом".

Первый мяч в игре забил на 8-й минуте форвард гостей Руис Диас. На 44-й минуте нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев восстановил равновесие в счете, а спустя всего минуту защитник Егор Погостнов отправил второй мяч в сетку ворот грозненской команды.

Во второй этап полуфинала Пути регионов вышли железнодорожники, соперником которых на данной стадии будет "Зенит" или "Ростов". "Ахмат" покидает турнир.

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