Махачкалинское "Динамо" обыграло "Спартак" в Москве

ФК "Динамо" Махачкала играло сегодня в гостях со столичным "Спартаком". Встреча завершилась в пользу команды из Дагестана.

В Москве завершилась встреча 24-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и махачкалинском "Динамо". Победу со счетом 2:1 одержала команда из Дагестана.

На 10-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу полузащитника "Спартака" Даниила Денисова. А спустя 6 минут хавбек Хуссем Мрезиг отправил второй мяч в сетку ворот столичной команды.

На 68-й минуте полузащитник спартаковцев Тео Бонгонда сократил отставание в счете, однако на большее хозяевам не хватило времени.

Турнирная таблица

В настоящее время динамовцы из Махачкалы располагаются на 9-й строчке в чемпионате России, имея в своем активе 27 очков. "Спартак" с 47 очками занимает 2-е место