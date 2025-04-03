Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" обыграло "Спартак" в Москве

Динамо “Махачкала“
© Фото: сайт футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала играло сегодня в гостях со столичным "Спартаком". Встреча завершилась в пользу команды из Дагестана.

В Москве завершилась встреча 24-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и махачкалинском "Динамо". Победу со счетом 2:1 одержала команда из Дагестана.

На 10-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу полузащитника "Спартака" Даниила Денисова. А спустя 6 минут хавбек Хуссем Мрезиг отправил второй мяч в сетку ворот столичной команды.

На 68-й минуте полузащитник спартаковцев Тео Бонгонда сократил отставание в счете, однако на большее хозяевам не хватило времени. 

Турнирная таблица

В настоящее время динамовцы из Махачкалы располагаются на 9-й строчке в чемпионате России, имея в своем активе 27 очков. "Спартак" с 47 очками занимает 2-е место

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1445 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузин вошел в символическую команду Лиги чемпионов

Грузин вошел в символическую команду Лиги чемпионов

АФФА завтра соберется на Отчетную конференцию

АФФА завтра соберется на Отчетную конференцию

УЕФА наказал сборную Грузии за инцидент после матча с Арменией

УЕФА наказал сборную Грузии за инцидент после матча с Арменией

Российский специалист может покинуть азербайджанский клуб

Российский специалист может покинуть азербайджанский клуб

Глава ФФА не будет подавать в отставку

Глава ФФА не будет подавать в отставку

Почему матч «Трактора» и «Эстегляля» собрал рекордные 120 тысяч зрителей?

Почему матч «Трактора» и «Эстегляля» собрал рекордные 120 тысяч зрителей?

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; разгромило дома &quot;Химки&quot;

Махачкалинское "Динамо" разгромило дома "Химки"

Победа над &quot;Акроном&quot; укрепила лидерство &quot;Краснодара&quot; в РФПЛ

Победа над "Акроном" укрепила лидерство "Краснодара" в РФПЛ

&quot;Габала&quot; вернулась в Премьер-лигу Азербайджана

"Габала" вернулась в Премьер-лигу Азербайджана

Юный российский футболист подписал контракт с английским грандом

Юный российский футболист подписал контракт с английским грандом

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы