Вестник Кавказа

Теракт предотвратила ФСБ в Пятигорске

Машина ФСБ России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники ФСБ пресекли террористический акт, который планировал совершить участник запрещенной в России террористический организации в Пятигорске. Преступник задержан, открыто уголовное дело.

Террористический акт удалось предотвратить специалистам ФСБ – он мог быть совершен в Пятигорске (Ставрополье), рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Преступление собирался совершить уроженец одной из центральноазиатских стран. Ранее мужчина вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию.

Местом для преступления он выбрал досуговый центр в Пятигорске. В ходе подготовки преступник сначала осуществил разведку местности. Затем он купил оружие, а также компоненты для того, чтобы сделать зажигательные смеси.

Мужчина планировал совершить теракт, а затем отправиться в Сирию. Там он планировал участвовать в военных действиях.

Однако планы злоумышленника были сорваны: сотрудники ФСБ установили его личность и задержали его. У него дома прошел обыск, в результате которого были найдены

и изъяты бутылки с зажигательной смесью.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.30 ("Приготовление к преступлению"), п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") Уголовного кодекса.

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