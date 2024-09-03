Годовщина теракта в "Крокус сити холл": мемориал открылся в Красногорске

Мемориал жертвам теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" был открыт сегодня, в годовщину трагедии, в Красногорске. Его жертвами стали 145 человек.

Сегодня исполняется ровно год с момента страшного теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Тогда вместо концерта группы "Пикник" в огне и дыме погибли 145 человек, число пострадавших достигло 551.

22 марта 2025 года у здания "Крокуса" в Красногорске (Подмосковье) был открыт мемориал в память о жертвах трагедии: две черные гранитные стелы с фигурками журавлей и надпись:

"В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года"

В открытии участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Позже возложил цветы к памятнику и муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.

Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", люди весь день люди несут к мемориалу цветы, чтобы почтить память погибших. Один из них – 15-летний Ислам Халилов, который год назад, работая гардеробщиком, спас более ста человека, выведя их из горящего здания.