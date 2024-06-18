Вестник Кавказа

Монумент жертвам теракта в "Крокусе" откроют в годовщину трагедии

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“ после теракта
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Эмин Агаларов сообщил, что монумент жертвам теракта в "Крокусе" откроется 22 марта. Мемориал будет исполнен в черном граните.

Руководитель Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что открытие монумента в память о жертвах террористического акта в "Крокусе" состоится в день годовщины трагедии.

"Мемориал откроется на территории "Крокус Сити" в годовщину трагедии, 22 марта"

- Эмин Агаларов

Он отметил, что памятник будет исполнен в черном граните, его автором стал президент Crocus Group Араз Агаларов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у "Крокус Сити Холла" начали возводить мемориал жертвам теракта.

Напомним, атака террористов на концертный зал произошла 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек. Теракт стал одним из крупнейших в истории современной России.

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