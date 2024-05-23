Мемориал жертвам теракта в "Крокусе" устанавливают в Красногорске

Перед зданием "Крокус Сити Холл" устанавливают мемориал жертвам теракта. Дата открытия монумента пока неизвестна.
Перед пострадавшим концертным залом "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске начались работы по установке мемориала жертвам теракта 22 марта 2024 года.
Как пишет РИА Новости, сейчас на месте появилась основа монумента – металлическая конструкция. Отмечается, что работы организованы собственниками здания.
Стоит добавить, что дата открытия памятника в настоящее время неизвестна.
Напомним, 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла террористическая атака, которая унесла жизни 145 человек. Теракт стал одним из крупнейших в истории современной России.