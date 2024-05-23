Вестник Кавказа

Мемориал жертвам теракта в "Крокусе" устанавливают в Красногорске

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“ после теракта
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Перед зданием "Крокус Сити Холл" устанавливают мемориал жертвам теракта. Дата открытия монумента пока неизвестна.

Перед пострадавшим концертным залом "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске начались работы по установке мемориала жертвам теракта 22 марта 2024 года.

Как пишет РИА Новости, сейчас на месте появилась основа монумента – металлическая конструкция. Отмечается, что работы организованы собственниками здания.

Стоит добавить, что дата открытия памятника в настоящее время неизвестна.

Напомним, 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла террористическая атака, которая унесла жизни 145 человек. Теракт стал одним из крупнейших в истории современной России.

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