Экономика возрожденных регионов Азербайджана станет подспорьем для бюджета

На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана тратятся огромные средства, однако в скором времени их возрожденная промышленность начнет приносить немаленькую прибыль бюджету страны, подсчитали в Минфине.

Сейчас на этапе послевоенного восстановления освобожденных от армянской оккупации регионов Азербайджана огромная часть расходов государственного бюджета республики все еще направляется на реконструкцию Карабахского и Восточно-Зангезурского районов, однако скоро их экономики будут пополнять госказну страны.

По бюджетным прогнозам Минфина Азербайджана, в ближайшие пять лет на восстановление и реконструкцию инфраструктуры этих территорий будет затрачено около 20 млрд манатов - примерно 30% капитальных расходов госбюджета, однако вместе с этим возрождаются наиболее перспективные отрасли экономики Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов страны, передает Sputnik Азербайджан.

Правительством страны уже определены четыре приоритетных направления развития экономики освобожденных территорий, которые в скором времени начнут приносить ощутимы доход - это сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, логистика и туризм.

"В развитии экономики Карабаха и Восточного Зангезура в первую очередь будет делаться ставка на сельское хозяйство, так как данные регионы могут обеспечить рост производства аграрной продукции в стране. Это позволит не только повысить уровень самообеспечения Азербайджана и снизить цены, но и нарастить экспорт на мировой рынок"

- экономист Халид Керимли

Освобожденные районы богаты месторождениями полезных ископаемых, и их умелая и бережная разработка позволит увеличить доходы Азербайджана от добывающей промышленности и ее экспорта.

Полновесным источником доходов бюджета страны будет и Зангезурский коридор, маршрут которого пройдет через освобожденные территории – он станет дополнительным источником доходов казны государства.

Карабах не зря называют жемчужиной Азербайджана – здесь собраны уникальные памятники истории и культуры народа, вместе с красотами местной природы они привлекают множество туристов, к тому же со строительством новых объектов отрасли регионы станут более привлекательными для путешественников со всего мира.