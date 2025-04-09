Трамп заявил о разговоре Китая и США по пошлинам

Дональд Трамп сказал, что Китай уже связался с США по поводу пошлин. Он подчеркнул, что имеет хорошие отношения с Си Цзиньпином.

Американский президент Дональд Трамп сообщил о контактах Китая и США по вопросу таможенных пошлин.

Глава государства отметил, что китайский чиновники уже связались с американской администрацией по данной теме. По его словам, обращения поступали несколько раз.

Лидер США также подчеркнул, что имеет прекрасные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Он выразил надежду на сохранение этих отношений.