Правила пребывания иностранцев ужесточают в Грузии

Власти Грузии намерены ужесточить для граждан других стран правила пребывания в республике. МВД уже подготовила пакет соответствующих законодательных изменений.

МВД Грузии завершило подготовку пакета законодательных изменений, ужесточающих правила пребывания иностранцев в стране и их выдворения.

Основная часть изменений вносятся в закон "О международной защите", а также в ряд исходящих законов.

В частности, грузинские власти намерены ввести специальный вид наказания для иностранных граждан в виде выдворения из страны и запрета на въезд в республику.

Планируется также увеличить размер штрафа для иностранцев, которые нарушают правила пребывания в стране, и упростить процедуру выдворения гражданина другой страны, который незаконно находится на территории республики.

Помимо этого, власти намерены ужесточить правила пребывания в стране для тех, кто требует убежища в Грузии. Срок рассмотрения вопроса предоставления убежища при этом будет сокращен.