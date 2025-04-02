Ильхам Алиев напомнил о поддержке Баку политики "одного Китая"

Ильхам Алиев заявил, что сотрудничество Азербайджана и Китая охватывает широкий спектр сфер. Он отметил, что Баку всегда поддерживал политику "одного Китая".

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с новым китайским послом Лу Мэй сообщил, что отношения Баку и Пекина носят характер стратегического партнерства.

Глава государства напомнил о своей состоявшейся в 2024 году встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и принятии совместного заявления о стратегическом партнерстве.

Президент отметил, что китайско-азербайджанское сотрудничество затрагивает широкий спектр сфер – торгово-экономическую, политическую, гуманитарную и т.д.

Говоря об успешном сотрудничестве Азербайджана и Китая в рамках международных организаций, руководитель республики рассказал также о взаимной поддержке.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал политику "одного Китая". Он добавил, что проект "Один пояс, один путь" объединяет страны.

Помимо этого, президент указал на то, данный проект продвигает сотрудничество. Глава государства напомнил, что Азербайджан одним из первых поддержал инициативу Пекина.

Кроме того, руководитель Азербайджана сообщил, что в республике имеются все необходимые инфраструктурные проекты, а несколько находятся на стадии реализации.

В заключение Ильхам Алиев рассказал послу о наличии больших возможностей для сотрудничества между Баку и Пекином с точки зрения развития Срединного коридора.