Ильхам Алиев принял нового посла Китая в Азербайджане

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел переговоры с новоназначенным китайским послом в республике Лу Мэй, передает пресс-служба руководителя государства.
Отмечается, что глава Азербайджанской Республики принял верительные грамоты нового руководителя китайского дипломатического представительства в Баку.
Ранее Лу Мэй встретилась с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны поговорили о главных аспектах стратегического партнерства.
Стоит добавить, что посол дала высокую оценку своему назначению. Она подчеркнула, что китайско-азербайджанское сотрудничество развивается по всем направлениям.
Кроме того, дипломат выразила готовность следовать всем договоренностям, достигнутым руководителями Азербайджана и КНР и тесно работать с азербайджанским обществом.