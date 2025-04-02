Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял нового посла Китая в Азербайджане

Ильхам Алиев принял нового посла Китая в Азербайджане
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана встретился с новым послом Китая в Баку. Ранее Лу Мэй провела переговоры с министром иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел переговоры с новоназначенным китайским послом в республике Лу Мэй, передает пресс-служба руководителя государства.

Отмечается, что глава Азербайджанской Республики принял верительные грамоты нового руководителя китайского дипломатического представительства в Баку.

Ранее Лу Мэй встретилась с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны поговорили о главных аспектах стратегического партнерства.

Стоит добавить, что посол дала высокую оценку своему назначению. Она подчеркнула, что китайско-азербайджанское сотрудничество развивается по всем направлениям.

Кроме того, дипломат выразила готовность следовать всем договоренностям, достигнутым руководителями Азербайджана и КНР и тесно работать с азербайджанским обществом.

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