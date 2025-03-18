Вестник Кавказа

Баку и Пекин обсудили стратегическое партнерство

Баку и Пекин обсудили стратегическое партнерство
© Фото: пресс-служба МИД Азербайджана
Джейхун Байрамов встретился с Лу Мэй. Глава МИД Азербайджана обсудил с новым послом Китая стратегическое партнерство.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел переговоры с новоназначенным китайским послом в Азербайджане Лу Мэй, пишет пресс-служба МИД АР.

Дипломат перед началом встречи вручила министру копию верительных грамот. Байрамов в свою очередь поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов на новой должности.

Стороны в ходе переговоров затронули ключевые аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем. Помимо этого, они обсудили обстановку в мире и регионе.

Байрамов и Лу Мэй подчеркнули важность усилий по дальнейшему укреплению стратегического партнерства, а также отметили значение визитов на высоком уровне.

Посол выразила главе внешнеполитического ведомства Азербайджана благодарность за встречу. Она сказала, что не пожалеет усилий в развитии отношений между государствами.

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