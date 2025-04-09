Россия и США продолжат контакты - Песков

В Кремле рассказали, что диалог Москвы и Вашингтона будет продолжен. При этом прогнозов по переговорам российская сторона не строит.

Контакты РФ и США продолжатся, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Есть понимание того, что эти контакты будут продолжаться"

– Песков

Представитель Кремля добавил, что прогнозов по будущему раунду переговоров нет, "мы не звездочеты".

Напомним, в 2025 году двусторонние контакты возобновились. В Вашингтоне не исключают возможности отмены антироссийских санкций, Москва предлагает восстановить прямое авиасообщение. Также стороны обсуждают пути решения украинского конфликта.