Вестник Кавказа

Россия и США продолжат контакты - Песков

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле рассказали, что диалог Москвы и Вашингтона будет продолжен. При этом прогнозов по переговорам российская сторона не строит.

Контакты РФ и США продолжатся, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Есть понимание того, что эти контакты будут продолжаться"

– Песков

Представитель Кремля добавил, что прогнозов по будущему раунду переговоров нет, "мы не звездочеты".

Напомним, в 2025 году двусторонние контакты возобновились. В Вашингтоне не исключают возможности отмены антироссийских санкций, Москва предлагает восстановить прямое авиасообщение. Также стороны обсуждают пути решения украинского конфликта.

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