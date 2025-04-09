Вестник Кавказа

РФ продолжает доверительные контакты с США – Мария Захарова

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что США начали слышать позицию Москвы по ряду вопросов, стороны поддерживают доверительные контакты.

Москва продолжает доверительные контакты с Белым домом. Кремль фиксирует, что США слышат позицию РФ по тем или иным вопросам, поведала представитель МИД России Мария Захарова. 

"Мы продолжаем доверительные контакты с американской стороной. Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы полагаем, что на основе предоставляемой информации определенные аспекты они стали лучше понимать"

– Мария Захарова 

Захарова отметила, что Белый дом в настоящее время слышит позицию РФ о необходимости устранения первопричин украинского кризиса и защите русскоязычного населения. 

Напомним, что ранее заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог между РФ и США идет конструктивно.

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