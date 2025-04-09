РФ продолжает доверительные контакты с США – Мария Захарова

Москва продолжает доверительные контакты с Белым домом. Кремль фиксирует, что США слышат позицию РФ по тем или иным вопросам, поведала представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы продолжаем доверительные контакты с американской стороной. Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы полагаем, что на основе предоставляемой информации определенные аспекты они стали лучше понимать"
– Мария Захарова
Захарова отметила, что Белый дом в настоящее время слышит позицию РФ о необходимости устранения первопричин украинского кризиса и защите русскоязычного населения.
Напомним, что ранее заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог между РФ и США идет конструктивно.