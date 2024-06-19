Новые солнечные станции заработают в Иране

В Иране введут в эксплуатацию новые солнечные электростанции. Это поспособствует сокращению дефицита электроэнергии в стране.
В Иране до лета текущего года запустят ряд новых солнечных электростанций с общим объемом производства 400 мегаватт.
Как сообщил исполнительный директор иранской электрической компании Маджид Фарахзад, указанный объем поспособствует сокращению дефицита электроэнергии.
Директор подчеркнул, что в провинциях введут в строй 7 солнечных электростанций, мощность которых составил 36 мегаватт. Это составит 9% введенных солнечных станций.