Вестник Кавказа

Новые солнечные станции заработают в Иране

Солнечные батареи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Иране введут в эксплуатацию новые солнечные электростанции. Это поспособствует сокращению дефицита электроэнергии в стране.

В Иране до лета текущего года запустят ряд новых солнечных электростанций с общим объемом производства 400 мегаватт.

Как сообщил исполнительный директор иранской электрической компании Маджид Фарахзад, указанный объем поспособствует сокращению дефицита электроэнергии.

Директор подчеркнул, что в провинциях введут в строй 7 солнечных электростанций, мощность которых составил 36 мегаватт. Это составит 9% введенных солнечных станций.

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