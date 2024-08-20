Вестник Кавказа

Как связаны сон и стройность, кофе и здоровье?

Медина Назарова
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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Решившие сесть на диету часто упускают из виду факторы, не имеющие отношения к количеству калорий. Расскажем, что еще кроме правильного питания имеет значение для похудения, а также чем полезен кофе.

Почему сон важен для похудения?

Сон играет ключевую роль в регулировании нашего веса. Нарушение сна влияет на наши привычки питания. Недостаток сна усиливает тягу к углеводам, сахару и жирам.

Сон также необходим для восполнения энергии. Усталость, вызванная недостатком сна, может мешать в достижении поставленных целей в фитнесе, а также сказывается и на умственной активности.

Отель
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Если вы спите менее шести часов в сутки, то гормоны, ответственные за аппетит, перестают правильно вырабатываться. К примеру, недостаток сна приводит к повышенному выделению грелина — гормона голода, в то время как лептин, который "уведомляет" о том, что мы сыты, снижается. Таким образом, более высокие уровни грелина и более низкие уровни лептина могут увеличить потребление калорий. В долговременной перспективе такое нарушение сна может привести к ожирению.

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© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Привычки, которые способствуют полноценному сну

  • Старайтесь спать не менее семи часов в сутки и по возможности соблюдайте режим сна.
  • Создайте расслабляющий распорядок ваших действий перед сном — чтение, прогулка, теплая ванна.
  • Ограничьте пользование телеэкрана и гаджетов как минимум за час до сна.
  • Избегайте тяжелой еды, кофеина и алкоголя перед сном.
  • Следите за температурой воздуха в вашей спальне — в идеале должно быть прохладно, темно и тихо.
Кофе в кафе
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Чем полезен кофе?

Кофе повышает работоспособность и настроение. При этом он защитить организм от таких болезней, как диабет II типа, ишемическая болезнь сердца, инсульт.

Регулярное употребление кофе в умеренных дозах показывает снижение риска возникновения кардиометаболических заболеваний, на что указывают результаты исследований Британского биобанка.

По сравнению с теми, кто не пил кофе или кто потреблял менее 100 мг кофеина в день, у тех, кто употреблял кофе три раза в день или кофеин (200-300 мг ежедневно), было отмечено снижение риска кардиологических патологий на 48,1% и 40,7% соответственно.

Специи и кофе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Результаты исследований определялись на основе самооценки состояния здоровья, данных медико-санитарных служб, больничных записей, а также записей реестра смертей.

Таким образом, умеренное потребление кофе и кофеина как минимум безопасно, а как максимум обратно пропорционально риску возникновения кардиометаболических заболеваний.

Хотя новые результаты обнадеживают, важно употреблять его в умеренных количествах, иначе может возрасти риск побочных нежелательных эффектов, как, например, раздражительность, проблемы со сном и беспокойство.

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