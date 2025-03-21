Вестник Кавказа

Евросоюз решил повременить с запретом на российский газ

Евросоюз решил повременить с запретом на российский газ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Евросоюза, планировавшие к 2027 году полностью отказаться от российского газа, отложили планируемые санкции в отношении российского СПГ из-за пошлин США – этого потребовали несколько европейских стран.

Страны Европейского союза в ближайшее время не представят свою "дорожную карту" отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за неопределенности с будущим европейско-американских торговых отношений, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

И если раньше "возмутителями спокойствия" выступали единицы, то сейчас против таких санкций выступил целый ряд европейских государств, отметив: делать этого не следует, пока Евросоюз не наладит альтернативные каналы поставок, передает ТАСС.

При этом имеющаяся альтернатива в виде СПГ из США перестала быть преимуществом – многие в Европе уже осознали то, что Вашингтон использует энергоресурсы как способ обогащения и давления на Брюссель.

Напомним, ранее мы писали о том, что в первом квартале этого года поставки российского газа на европейский рынок возросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: всего в первом квартале 2025 года Европа получила 4,51 млрд куб м газа из России по трубопроводу "Турецкий поток". В марте потребность в газе в странах ЕС снизилась - началось потепление и вырос импорт СПГ.

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