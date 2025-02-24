Европа задумалась о возвращении "Газпрома"

Европейские компании стали высказываться за возобновление поставок газа из России. Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Главы крупнейших европейских компаний стали все чаще говорить о необходимости возобновления поставок газа из России, они призывают заключить новые соглашения с "Газпромом".

Как пишет издание Reuters, исполнительный вице-президент энергокомпании Engie (Франция) Дидье Олло сказал, что ЕС мог бы вернуться к поставкам в объеме 60-70 млрд кубометров в год.

Он отметил, что Россия могла бы обеспечивать 20-25% потребностей Европы вместо 40% до 2022 года. За возобновление поставок выступил и глава TotalEnergies Патрик Пуйан

Помимо этого, за возобновление поставок российского газа выступает и крупнейший кластер германского химпрома Leuna Chemical park. Там считают, что вопрос надо решить в экстренном порядке.

Оператор парка Кристоф Гюнтер сообщил, что немецкая промышленность переживает кризис, из-за чего на протяжении пяти кварталов количество рабочих мест сокращалось.

Евросоюз решил полностью отказаться от газа из России к 2027 году. Власти собирались заменить российские поставки сжиженным природным газом из Катара и США.

Но агентство передает, что переговоры с Дохой зашли в тупик, а введение американским президентом Дональдом Трампом пошлин против ЕС поставили европейский бизнес в тяжелое положение.

Как вернуть российский газ в ЕС?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как может быть восстановлен импорт российского газа в Евросоюз, который в настоящее время ограничен поставками по трубопроводу "Турецкий поток".

"Надо в первую очередь отметить, что никаких запретов на покупку российского газа в Евросоюзе нет – ни на СПГ, ни на трубопроводный газ. Дело в другом: на каждом из газопроводов, по которым раньше российский газ поступал в Европу, возникли проблемы, из-за которых их эксплуатация была остановлена. В том числе это было связано с санкциями по промышленным технологиям. К примеру, "Северный поток-1" взорван, но остановился он до взрыва – из-за того, что немецкая компания "Сименс" перестала выполнять контракт на обслуживание турбин, так как не понимала, попадет она под санкции или нет", - прежде всего сказал он.

"Из-за этой ситуации сейчас даже невозможно сказать, получится ли возобновить работу "Северного потока-1". Даже если решить проблему с обслуживанием турбин и заменить разрушенную взрывом трубу, этого будет недостаточно. Уже третий год трубопровод наполнен соленой водой и нужны исследования сохранности труб и их способности выдерживать давление. Вместо него Германия могла бы запустить "Северный поток-2": у того одна нитка тоже взорвана, но другая цела. Он не работает только потому, что Берлин не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию, и если такое разрешение будет получено, его можно будет запустить немедленно и поставлять по 27 млрд кубометров газа в год", - указал Игорь Юшков.

"Что касается газопровода "Ямал-Европа", то он остановился, потому что Польша национализировала долю "Газпрома" в операторе польского участка Europol Gaz – в этой компании у "Газпрома" было 49% акций, и польские власти забрали их себе. В ответ Россия ввела санкции против всех арестованных или национализированных дочерних компаний "Газпрома", включая Europol Gaz, и поставки по "Ямал-Европа" остановились. Как только Польша вернет "Газпрому" его акции, "Ямал-Европа" заработает вновь, будет поставлять по 32,5 млрд кубометров газа в год", - продолжил экономист.

"Через Украину в ЕС идут два газопровода. По южному маршруту через ГИС "Сохрановку" Киев не позволяет прокачивать газ, так как часть трубопровода идет по ЛНР. Этот маршрут полностью работоспособный, по нем можно возобновить экспорт газа в Евросоюз хоть сегодня. По северному маршруту через Суджу газ не прокачивается с 1 января из-за истечения контракта. Киев отказался подписывать новый контракт даже с переносом точки сдачи-приемки (чтобы по территории Украины шел формально европейский газ), затем трубопровод пострадал в ходе боевых действий. Линейную часть этого газопровода можно отремонтировать в течение считанных недель и тоже качать газ в ЕС", - сообщил Игорь Юшков.

"Такова ситуация на пяти не работающих газопроводах. В итоге с 1 января в Европу качает газ только одна нитка "Турецкого потока", 16 млрд кубометров в год, и не приходится удивляться, что она работает на пределе мощности. Удивление вызывает ситуация с СПГ: Россия может поставлять в ЕС по 12,5 млн т СПГ в год, но европейцы не наращивают поставки, не хотят даже игнорировать американские санкции в отношении проекта "Арктик СПГ 2". Значит, европейским властям сейчас не особо нужен газ. Все-таки политические соображения у них по-прежнему перевешивают экономические, что и является главной проблемой для европейского бизнеса", - подчеркнул он.

"Бизнес всегда выступает за сотрудничество. В Европе целые отрасли были выстроены на поставках советского, потом российского газа. Европейские предприниматели понимают и ощущают на себе, что разрыв таких цепочек вредит всей европейской экономике. Возвращение части былого импорта российского газа насытило бы европейский рынок так, что цены на любой другой газ, хоть норвежский, хоть американский, снизились бы. Европейский бизнес хочет вернуть российский газ потому, что альтернативы слишком дорогие, из-за чего товары становятся неконкурентоспособными на мировом рынке", - заключил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.