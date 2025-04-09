Ветераны из Азербайджана приняли участие в форуме в Дагестане

Делегация из Азербайджана приняла участие в форуме, посвященном 80-летию Победы в ВОВ. Цель мероприятия –укрепление отношений народов Дагестана и Азербайджана.
Глава Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана полковник Джалил Халилов стал участником международного форума в Дагестане.
Отмечается что он вместе с ветеранами из Азербайджана принял участие в форуме "Единство и дружба народов – источник Победы в Великой Отечественной войне".
Само мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его цель – укрепление дружеских отношений между ветеранами и народами Азербайджана и Дагестана.
Кроме того, форум также направлен на сохранение памяти о доблести народов России и Азербайджана во время войны.