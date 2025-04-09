Возможный телефонный разговор Путина и Трампа обсуждается – Ушаков

Российская и американская сторона продолжают вести обсуждения возможного нового телефонного разговора президентов РФ и США, но конкретных договоренностей пока нет, заявили в Москве.

Каких-либо определенных договоренностей по телефонному разговору российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент нет, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он уточнил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакт по поводу ожидаемого телефонного разговора глав государств.

"Пока договоренностей не достигнуто"

– Ушаков

В ответ на вопрос журналиста, может ли Катар, эмир которого Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня прибыл в Москву, в теории выступить как площадка для российско-американских переговоров, наряду с Саудовской Аравией, Ушаков не стал отрицать такую вероятность. Однако, пояснил он, пока предметных обсуждений на этот счет не было.

Напомним, Путин поздравил Трампа в ноябре с победой на выборах и в январе с инаугурацией. После этого главы государств провели два телефонных разговора: 12 февраля и 18 марта.