Вестник Кавказа

Возможный телефонный разговор Путина и Трампа обсуждается – Ушаков

Возможный телефонный разговор Путина и Трампа обсуждается – Ушаков
© Фото: сайт Кремля
Российская и американская сторона продолжают вести обсуждения возможного нового телефонного разговора президентов РФ и США, но конкретных договоренностей пока нет, заявили в Москве.

Каких-либо определенных договоренностей по телефонному разговору российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент нет, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он уточнил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакт по поводу ожидаемого телефонного разговора глав государств.

"Пока договоренностей не достигнуто"

– Ушаков

В ответ на вопрос журналиста, может ли Катар, эмир которого Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня прибыл в Москву, в теории выступить как площадка для российско-американских переговоров, наряду с Саудовской Аравией, Ушаков не стал отрицать такую вероятность. Однако, пояснил он, пока предметных обсуждений на этот счет не было.

Напомним, Путин поздравил Трампа в ноябре с победой на выборах и в январе с инаугурацией. После этого главы государств провели два телефонных разговора: 12 февраля и 18 марта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Диалог Москвы и Вашингтона идет конструктивно – Дмитриев

Диалог Москвы и Вашингтона идет конструктивно – Дмитриев

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

Перспективы диалога России и США раскрыл Карасин

США обрели возможность манипулировать временем и пространством – Белый дом

США обрели возможность манипулировать временем и пространством – Белый дом

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Вопросы сотрудничества на МКС обсудили Роскосмос и NASA

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Трамп продлил запрет на прием российских судов

Чего ожидать от ядерных переговоров США и Ирана?

Чего ожидать от ядерных переговоров США и Ирана?

Президент Ирана оценил переговоры с США

Президент Ирана оценил переговоры с США

Кремль готов содействовать урегулированию вопроса иранской ядерной программы

Кремль готов содействовать урегулированию вопроса иранской ядерной программы

Детали переговоров с США озвучили в МИД Ирана

Детали переговоров с США озвучили в МИД Ирана

США могут закрыть десятки посольств и консульств

США могут закрыть десятки посольств и консульств

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы