Китай всегда поддерживал суверенитет Азербайджана

Новоназначенный китайский посол в Азербайджане Лу Мэй на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым передала тому приветствия председателя КНР Си Цзиньпина.
Руководитель республики в свою очередь выразил признательность за приветствия. Глава государства попросил дипломата передать и его приветствия китайскому лидеру.
Она заявила, что Пекин поддерживает успешное развитие Азербайджана. Посол отметила, что Китай всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
Руководитель дипмиссии КНР также сказала, что китайско-азербайджанские отношения являются дружественными, добавив, что они носят характер стратегического партнерства.
Лу Мэй пообещала приложить все усилия для развития связей. Она подчеркнула, что Азербайджан успешно развивается на основе наследия общенационального лидера Гейдара Алиева.