Вестник Кавказа

Китай всегда поддерживал суверенитет Азербайджана

Китай всегда поддерживал суверенитет Азербайджана
© Фото: сайт президента Азербайджана
Новый посол Китая в Баку передала Ильхаму Алиеву приветствия Си Цзиньпина. Она подчеркнула, что Пекин всегда поддерживал суверенитет Азербайджана.

Новоназначенный китайский посол в Азербайджане Лу Мэй на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым передала тому приветствия председателя КНР Си Цзиньпина.

Руководитель республики в свою очередь выразил признательность за приветствия. Глава государства попросил дипломата передать и его приветствия китайскому лидеру.

Она заявила, что Пекин поддерживает успешное развитие Азербайджана. Посол отметила, что Китай всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Руководитель дипмиссии КНР также сказала, что китайско-азербайджанские отношения являются дружественными, добавив, что они носят характер стратегического партнерства.

Лу Мэй пообещала приложить все усилия для развития связей. Она подчеркнула, что Азербайджан успешно развивается на основе наследия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1345 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев напомнил о поддержке Баку политики &quot;одного Китая&quot;

Ильхам Алиев напомнил о поддержке Баку политики "одного Китая"

Ильхам Алиев принял нового посла Китая в Азербайджане

Ильхам Алиев принял нового посла Китая в Азербайджане

Баку и Пекин будут сотрудничать в инвестициях

Баку и Пекин будут сотрудничать в инвестициях

Баку и Пекин обсудили стратегическое партнерство

Баку и Пекин обсудили стратегическое партнерство

Новый посол Китая в Азербайджане прибыла в Баку

Новый посол Китая в Азербайджане прибыла в Баку

Президент Азербайджана пригласил Китай сотрудничать в зеленой энергетике

Президент Азербайджана пригласил Китай сотрудничать в зеленой энергетике

Азербайджан взял курс на углубление сотрудничества с Китаем

Азербайджан взял курс на углубление сотрудничества с Китаем

Азербайджан в 1,5 раза увеличил торговлю с Китаем

Азербайджан в 1,5 раза увеличил торговлю с Китаем

Президент Азербайджана посетит Китай в апреле

Президент Азербайджана посетит Китай в апреле

Азербайджан заинтересован в китайских инвестициях в Карабах - депутат

Азербайджан заинтересован в китайских инвестициях в Карабах - депутат

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы