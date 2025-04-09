Переговорщики Ирана и США по ядерной сделке встретятся в Риме - МИД Омана

Вторая ирано-американская встреча состоится в субботу в Риме, информирует МИД Омана. Оман является посредником переговоров по ядерной сделке.
Вторая встреча Ирана и США по ядерной сделке пройдет в Италии, об этом сообщает МИД Омана.
"В эту субботу в Риме пройдет второй раунд переговоров между представителями Исламской Республики Иран и Соединенных Штатов Америки. Целью переговоров станет достижение дальнейшего прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению"
– ведомство
Первая встреча проходила в Маскате и была непрямой. В переговорном процессе Оман остается посредником.
Ранее в Тегеране предупредили, что переговоры могут быть сорваны, если американская сторона поднимет вопрос о сворачивании иранской ядерной программы.