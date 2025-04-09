Вестник Кавказа

Переговорщики Ирана и США по ядерной сделке встретятся в Риме - МИД Омана

Римский колизей
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Вторая ирано-американская встреча состоится в субботу в Риме, информирует МИД Омана. Оман является посредником переговоров по ядерной сделке.

Вторая встреча Ирана и США по ядерной сделке пройдет в Италии, об этом сообщает МИД Омана.

"В эту субботу в Риме пройдет второй раунд переговоров между представителями Исламской Республики Иран и Соединенных Штатов Америки. Целью переговоров станет достижение дальнейшего прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению"

– ведомство

Первая встреча проходила в Маскате и была непрямой. В переговорном процессе Оман остается посредником.

Ранее в Тегеране предупредили, что переговоры могут быть сорваны, если американская сторона поднимет вопрос о сворачивании иранской ядерной программы.

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