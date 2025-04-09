Аракчи передал Путину послание от Хаменеи

Руководитель иранского МИД прибыл с визитом в Москву. В ходе встречи с главой российского государства он передал ему послание от верховного лидера ИРИ.

Президент России получил послание от верховного лидера Ирана. Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице МИД Исламской Республики в соцсетях.

В МИД подчеркнули, что послание Владимиру Путину передал Аббас Аракчи, глава МИД ИРИ.

В ходе встречи, прошедшей в Кремле, руководитель иранского внешнеполитического ведомства также заявил о решимости Тегерана укреплять и расширять связи с Россией на всех уровнях.

Согласно сообщению, большую часть разговора Аракчи и Путин посвятили ядерным вопросам, ситуации вокруг Украины и последним событиям на Ближнем Востоке.

Напомним, в пятницу глава МИД Ирана проведет встречу с российским коллегой. Ожидается, что на ней будут обсуждаться следующие темы – развитие двухсторонних отношений, взаимодействие в регионе и на международной арене.