Вестник Кавказа

Лавров и Тасмагамбетов поговорили о подготовке к июньскому СМИД

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Глава российского МИД провел встречу с генсеком ОДКБ. В центре внимания оказались подготовка к следующему СМИД организации и ключевые направления работы по укреплению ее потенциала.

В четверг, 17 апреля, состоялась встреча главы МИД России и генерального секретаря ОДКБ. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора Сергей Лавров и Имангали Тасмагамбетов поговорили о вопросах подготовки к следующему заседанию Совета глав МИД стран-членов организации.

Помимо этого, стороны коснулись основных направлений дальнейшей работы, направленное на укрепление ОДКБ.

"Обсуждены основные направления дальнейшей совместной работы по укреплению потенциала организации, а также ход подготовки к предстоящему в июне 2025 года заседанию Совета министров иностранных дел ОДКБ"

– МИД РФ

Напомним, на завтра у Лаврова запланирована встреча с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Предыдущая очная встреча министров прошла в конце февраля в Тегеране.

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