AZAL наращивает количество рейсов в Турцию, Казахстан и Молдову

Самолеты азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines с мая будут чаще летать из Баку в турецкие Анталью и Трабзон и в столицу Казахстана Астану, компания уже нарастила число авиарейсов в Милан и Кишинев.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана авиакомпания AZAL введет в весенне-летнее расписание полетов нвые авиарейсы из Баку в Анталью, Трабзон и Астану, сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Так, с 1 мая по маршруту Баку - Анталья добавляются 4 рейса в неделю, полеты будут выполняться ежедневно. С 12 мая вырастет и частота рейсов в турецкий Трабзон – самолеты авиакомпании будут летать туда из Баку пять раз в неделю, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Еще один дополнительный рейс, в столицу Казахстана Астану, также начнет летать с 12 мая – с этой даты авиалайнеры компании будут летать между двумя столицами четыре раза в неделю.

AZAL с 1 апреля нарастил до 6 в неделю число авиарейсов из Баку в Милан, а с 13 мая самолеты компании будут летать между двумя городами ежедневно.

Еще одно направление, спрос на которое постоянно растет – это Баку – Кишинев. С апреля компания увеличила частоту полетов между столицами Азербайджана и Молдовы до 5 раз в неделю, но впоследствии руководство авиаперевозчика приняло решение с 1 мая довести их частоту до 6 в неделю, а с 12 мая сделать авиарейсы по маршруту ежедневными.