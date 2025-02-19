Вестник Кавказа

AZAL продлит соглашения с Airbus и Boeing

AZAL продлит соглашения с Airbus и Boeing
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство AZAL намерено продолжить сотрудничество с Airbus и Boeing. В компании отметили, что до 2032 года намерены получить от этих компаний несколько десятков новых лайнеров.

Компания "Азербайджанские авиалинии" получит новые самолеты Airbus и Boeing до 2032 года. Об этом сообщил глава Управления стратегии и развития бизнеса AZAL, выступая 16 апреля на форуме Национального развития бизнеса.

По словам Васифа Манафлы, речь идет о двух десятках новых воздушных судов.

Он также обратил внимание на то, что сегодня средний возраст лайнеров, которые есть у компании, составляет 14 лет. Это приводит к росту эксплуатационных расходов, добавил Манафлы.

"В рамках обновления парка в 2023 году были введены в эксплуатацию три самолета Airbus. Кроме того, в этом направлении уже предприняты серьезные шаги. Одним из крупнейших достижений стало подписание в 2023 году контракты с компаниями Airbus и Boeing на приобретение более 20 новых самолетов. Их поставка в авиапарк AZAL планируется до 2032 года"

– представитель авиаперевозчика

Напомним, авиакомпания AZAL была создана в апреле 1992 года. В настоящее время ее авиапарк состоит из 25 лайнеров различных типов. Согласно стратегическому плану, к 2030 году в распоряжении авиаперевозчика будут два типа лайнеров – Airbus A320 Neo и Boeing 787 Dreamliner.

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